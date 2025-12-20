Neste sábado (20), os olhares do futebol mundial se voltam para o Santiago Bernabéu. O Real Madrid recebe o Sevilla em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26. A partida, marcada para às 17h (horário de Brasília), é crucial para as pretensões de ambas as equipes na tabela.

Panorama da Partida

O confronto é decisivo para o Real Madrid, que segue na perseguição ao líder Barcelona, atualmente quatro pontos à frente. Os merengues ocupam a segunda colocação com 39 pontos, somando 12 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. Apesar de virem de uma vitória na Copa do Rei contra o Talavera, a atuação pouco convincente aumentou a pressão por um desempenho sólido diante de sua torcida.

Do outro lado, o Sevilla chega à capital espanhola buscando recuperação e estabilidade. Na 9ª posição com 20 pontos (6 vitórias, 2 empates e 8 derrotas), a equipe da Andaluzia tenta superar a recente eliminação na Copa do Rei para o Alavés. Uma vitória no Bernabéu seria fundamental para diminuir a distância de cinco pontos para a zona de classificação às competições europeias.

Prováveis Escalações e Desfalques

O técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, enfrenta sérios problemas para montar a equipe, especialmente no setor defensivo. O departamento médico está cheio, com nomes como Dani Carvajal, Éder Militão, David Alaba, Ferland Mendy, Trent Alexander-Arnold e Camavinga indisponíveis. Além das lesões, Endrick e Alvaro Carreras cumprem suspensão.

Pelo lado do Sevilla, o técnico Matías Almeyda também tem baixas importantes e não deve contar com Tanguy Nianzou, Marcão e Juanlu Sánchez, todos entregues ao departamento médico.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger e Fran García; Tchouaméni, Güler e Bellingham; Rodrygo, Vinicius Junior e Mbappé.

Provável escalação do Sevilla: Vlachodimos; Carmona, Cardoso, Gudelj e Castrín; Agoumé, Sow e Mendy; Peque Fernández e Isaac Romero.

Onde assistir a Real Madrid x Sevilla

O duelo promete ser um teste de força para o ataque estelar do Real Madrid contra a resiliência do Sevilla. Os torcedores no Brasil poderão acompanhar todas as emoções da partida ao vivo através do serviço de streaming Disney+. Para o público internacional, a transmissão também estará disponível pela DAZN 2.