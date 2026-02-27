Neste sábado, 28, o Mallorca recebe a Real Sociedad em confronto válido pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida será disputada no Estádio Mallorca Son Moix, em Palma, com a bola rolando a partir das 14h30 (de Brasília).

Cenários opostos na tabela

O duelo coloca frente a frente equipes com objetivos distintos nesta reta da temporada. Para os donos da casa, o jogo tem caráter de urgência. Ocupando a 18ª colocação com 24 pontos, o Mallorca abre a zona de rebaixamento e precisa somar pontos em seus domínios para manter viva a esperança de permanência na elite. A campanha irregular, com 13 derrotas até o momento, exige uma mudança de postura imediata diante de sua torcida.

Do outro lado, a Real Sociedad navega em águas mais tranquilas, embora aquém de suas ambições históricas de brigar por vagas europeias. O time basco ocupa o 10º lugar, com 32 pontos, fruto de uma campanha equilibrada. Sem a pressão do descenso, mas longe do topo, a equipe busca estabilidade para encerrar a competição na metade superior da tabela, tentando explorar o nervosismo do adversário para conquistar um resultado positivo fora de casa.

Onde assistir a Mallorca x Real Sociedad

Para os fãs do futebol espanhol no Brasil, a partida terá transmissão pelas plataformas do Grupo Disney. O jogo poderá ser acompanhado ao vivo pelos canais ESPN e pelo serviço de streaming Disney+.