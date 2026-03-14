O Mallorca recebe o Espanyol neste domingo, 15, às 10h (de Brasília), no estádio Mallorca Son Moix. A partida é válida pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26 e coloca frente a frente duas equipes que buscam desesperadamente a reabilitação na temporada, embora lutem por objetivos distintos na tabela de classificação.
Luta contra o rebaixamento
Para os donos da casa, o sinal de alerta já passou do vermelho. O Mallorca amarga a 18ª colocação, abrindo a zona de rebaixamento com apenas 25 pontos conquistados. A campanha reflete a dificuldade da equipe, que soma seis vitórias, sete empates e 14 derrotas. A forma recente é preocupante: o time vem de uma sequência de quatro reveses consecutivos, quebrada apenas por um empate recente por 2 a 2 contra o Osasuna. Jogando diante de sua torcida, a vitória virou uma obrigação para manter vivo o sonho da permanência na elite espanhola.
De olho nas competições europeias
Do outro lado, o Espanyol vive uma realidade mais confortável na tabela, mas também lida com a frustração de uma queda de rendimento. Ocupando a 7ª posição com 37 pontos, fruto de dez vitórias, sete empates e dez derrotas, a equipe catalã está na briga direta por vagas em competições europeias. No entanto, o jejum de vitórias assombra o elenco: nos últimos cinco compromissos, foram três empates e duas derrotas. Um triunfo fora de casa é fundamental para recuperar a confiança e não deixar o pelotão de frente desgarrar.
Onde assistir a Mallorca x Espanyol
Os torcedores poderão acompanhar este duelo pela plataforma de streaming Disney+.