O Estádio Montilivi será palco de um confronto de realidades distintas neste domingo (21). O Girona recebe o Atlético de Madrid às 10h (horário de Brasília), em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol. Enquanto os donos da casa lutam desesperadamente para deixar a zona de rebaixamento, os visitantes buscam encurtar a distância para os líderes da competição.

Cenário do confronto

A partida coloca em jogo objetivos cruciais para ambas as equipes. Para o Girona, mandante e pressionado na 18ª colocação com 15 pontos, o duelo é uma verdadeira final. Jogando diante de sua torcida, a equipe de Míchel precisa somar pontos para respirar na luta contra a queda. Apesar da posição incômoda, o time vem demonstrando sinais de reação, tendo pontuado em quatro dos últimos cinco jogos.

Do outro lado, o Atlético de Madrid chega a Montilivi consolidado no G4, ocupando a 4ª posição com 34 pontos. A equipe de Diego Simeone vive boa fase, vindo de duas vitórias consecutivas. A expectativa é que os Colchoneros tentem controlar o ritmo do jogo, explorando a necessidade do adversário de se expor para garantir três pontos importantes na disputa pelo título.

Prováveis escalações e desfalques

Para o duelo, o técnico Míchel pode ter desfalques importantes no time da casa. O zagueiro David López e o meio-campista Donny van de Beek são ausências confirmadas. Além deles, Jhon Solís e Daley Blind são dúvidas e serão reavaliados antes da partida.

Provável escalação do Girona: Gazzaniga; Arnau Martínez, Juanpe, Eric García e Miguel Gutiérrez; Aleix García, Yangel Herrera e Iván Martín; Tsygankov, Sávio e Dovbyk.

Pelo lado do Atlético de Madrid, Diego Simeone não deve contar com o zagueiro Giménez, lesionado. A base da equipe que vem atuando nas últimas rodadas deve ser mantida, com a dupla de ataque formada por Antoine Griezmann e Julián Álvarez.

Provável escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Witsel, Hermoso e Reinildo; De Paul, Koke e Samuel Lino; Llorente, Griezmann e Julián Álvarez.

Onde assistir a Girona x Atlético de Madrid

O duelo decisivo terá transmissão garantida através da ESPN na TV fechada e pelo serviço de streaming Disney+. Além disso, o jogo pode ser acompanhado pelo ESPN App.