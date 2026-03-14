O Girona recebe o Athletic Bilbao neste sábado, 14, às 10h (de Brasília), no Estádio Montilivi. A partida é válida pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol da temporada 2025/26. O confronto coloca frente a frente duas equipes com objetivos distintos nesta reta final de competição: os donos da casa lutam contra o rebaixamento, enquanto os visitantes buscam se consolidar na metade superior da tabela.

O momento do Girona

A situação da equipe catalã exige atenção. Ocupando a 15ª colocação com 31 pontos, o time faz uma campanha irregular, somando sete vitórias, dez empates e dez derrotas. Com dificuldades para transformar empates em vitórias — registrando apenas um triunfo nos últimos cinco jogos —, o clube encara o duelo como uma verdadeira final. Jogando diante de sua torcida, somar três pontos é fundamental para ganhar fôlego e se afastar da zona de perigo.

A situação do Athletic Bilbao

Do outro lado, a equipe basca chega em uma posição intermediária, mas com ambições de alcançar vagas em competições europeias. Na 10ª posição com 35 pontos (dez vitórias, cinco empates e doze derrotas), o time viveu um bom momento recente com três vitórias consecutivas, embora venha de tropeços nos últimos compromissos. Uma vitória fora de casa pode ser o combustível necessário para encurtar a distância para o pelotão de elite de La Liga.

Onde assistir a Girona x Athletic Bilbao

No Brasil, os direitos de transmissão do Campeonato Espanhol pertencem ao Grupo Disney. Portanto, os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo serviço de streaming Disney+.