Neste sábado, 14, o Campeonato Espanhol traz um confronto decisivo válido pela 24ª rodada da competição. O Getafe recebe o Villarreal no Coliseum Alfonso Pérez, na Espanha. A bola rola a partir das 12h15 (horário de Brasília), colocando frente a frente equipes com objetivos distintos na tabela.

Getafe busca estabilidade em casa

O time mandante entra em campo ocupando a 11ª colocação, somando 26 pontos até o momento. A campanha do Getafe tem sido marcada pela oscilação, acumulando 7 vitórias, 5 empates e 11 derrotas. Para a equipe, o confronto é uma oportunidade fundamental para tentar uma escalada rumo à primeira metade da tabela e afastar qualquer risco de aproximação com a zona de rebaixamento. O apoio da torcida no Coliseum será uma arma crucial para tentar superar a disparidade técnica contra um dos líderes do torneio.

Villarreal defende posição no G4

Do outro lado, o Villarreal vive uma temporada de destaque. Ocupando a 4ª posição com 45 pontos, o “Submarino Amarelo” se consolidou como uma das forças da La Liga nesta edição, ostentando 14 vitórias em sua campanha. A equipe visitante chega motivada para manter sua posição entre os quatro primeiros e garantir a vaga na próxima Liga dos Campeões da UEFA. Com um ataque eficiente e um futebol consistente, o time espera impor seu ritmo de jogo mesmo atuando longe de seus domínios.

Onde assistir a Getafe x Villarreal

Os torcedores brasileiros poderão acompanhar todas as emoções deste duelo ao vivo através do serviço de streaming Disney+.