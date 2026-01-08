Nesta sexta-feira, 9, o Getafe recebe a Real Sociedad no Coliseum Alfonso Pérez, em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26. A bola rola a partir das 17h (horário de Brasília) em um confronto decisivo para duas equipes que buscam recuperação na tabela.

Situação das equipes na La Liga

O Getafe chega para o confronto ocupando uma posição intermediária na classificação. Em 10º lugar com 21 pontos, a equipe comandada por José Bordalás tenta reencontrar a consistência. A campanha de altos e baixos — com seis vitórias, três empates e nove derrotas — preocupa, especialmente pelo desempenho recente: apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. Jogando em casa, os Azulones apostam no apoio da torcida para se consolidar na primeira metade da tabela.

Já a situação da Real Sociedad é mais delicada. O time basco ocupa a 15ª posição com 18 pontos, perigosamente próximo da zona de rebaixamento. Sem vencer há cinco rodadas (três derrotas e dois empates), a equipe visitante precisa urgentemente somar pontos para evitar que a crise se instale e para ganhar fôlego na luta pela permanência na elite do futebol espanhol.

Prováveis escalações e desfalques

Para o duelo, o técnico José Bordalás deve manter a base do Getafe, focando na força defensiva e nos contra-ataques. No entanto, há preocupações disciplinares e físicas: os zagueiros Dakonam Djené e Domingos Duarte estão pendurados, enquanto o lateral Davinchi e o zagueiro Abdel Abqar são desfalques por lesão.

Do lado da Real Sociedad, as ausências também pesam. Yangel Herrera e Ander Barrenetxea estão fora por lesão. Além disso, o lateral Jon Aramburu entra em campo pendurado com quatro cartões amarelos, exigindo cautela.

Provável escalação do Getafe: David Soria; Djené, Domingos Duarte, Alderete e Diego Rico; Luis Milla, Mauro Arambarri e Maksimovic; Greenwood, Borja Mayoral e Jaime Mata.

Provável escalação da Real Sociedad: Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand e Tierney; Zubimendi, Merino e Brais Méndez; Kubo, Oyarzabal e Sadiq.

Onde assistir a Getafe x Real Sociedad

A partida promete ser tensa e disputada, dada a necessidade de vitória de ambos os lados. O jogo terá transmissão ao vivo na TV fechada pela ESPN 4 e via streaming pela plataforma Disney+.