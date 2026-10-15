Com 43 gols marcados em 10 jogos, o Barcelona tem se notabilizado como um dos principais ataques da Europa nesta temporada. Dentre as opções ofensivas da equipe catalã, a grande novidade tem sido Gabriel Jesus, contratado na última janela de transferências.

Em seis jogos disputados pela equipe, o camisa 9 já se destaca como um dos nomes mais eficientes: ele necessita de apenas 38,75 minutos para participar diretamente de gols com a camisa blaugrana, quesito em que fica atrás somente do compatriota Raphinha.

Jesus soma três gols e uma assistência desde que chegou ao clube, sendo esta última no duelo da terça-feira, 13, na vitória por 4 a 1 contra o Galatasaray, quando deu passe para Karim Adeyemi marcar. A

nteriormente, na estreia na Champions na temporada, o atacante já havia deixado sua marca, na vitória por 5 a 1 diante do Feyenoord, e anotou o 27° gol dele pela competição, tornando-se o quarto brasileiro com mais gols na história do torneio, ao lado de Rivaldo.

Em meio às boas exibições, Jesus tem agradado o treinador Hansi Flick e também tem estado no radar do comandante da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, pensando em uma possível convocação para os próximos compromissos.

Com a camisa do Barcelona na temporada, Jesus supera inclusive a eficiência de Lamine Yamal, um dos destaques da equipe, que soma 8 gols e 9 assistências em 851 minutos jogados, o que representa uma média de 50,06 minutos para participar de gols.

Confira, a seguir, as participações em gols por minuto (desconsiderando o tempo de acréscimo das partidas)

Raphinha

626 minutos jogados

14 gols marcados

3 assistências

36,82 minutos para participar diretamente de gols

Gabriel Jesus

155 minutos jogados

3 gols

1 assistência

38,75 minutos para participar de gols

Lamine Yamal

851 minutos jogados

8 gols

9 assistências

50,06 minutos para participar de gols

Karim Adeyemi

335 minutos jogados

4 gols

2 assistências

59,17 minutos para participar de gols

Fermín Lopez

577 minutos jogados

5 gols

2 assistências

82,43 minutos para participar de gols

Anthony Gordon

554 minutos jogados

2 gols

4 assistências

92,33 minutos para participar de gols

Dani Olmo

461 minutos jogados

0 gols

4 assistências

115,25 minutos para participar de gols