Com 43 gols marcados em 10 jogos, o Barcelona tem se notabilizado como um dos principais ataques da Europa nesta temporada. Dentre as opções ofensivas da equipe catalã, a grande novidade tem sido Gabriel Jesus, contratado na última janela de transferências.
Em seis jogos disputados pela equipe, o camisa 9 já se destaca como um dos nomes mais eficientes: ele necessita de apenas 38,75 minutos para participar diretamente de gols com a camisa blaugrana, quesito em que fica atrás somente do compatriota Raphinha.
Jesus soma três gols e uma assistência desde que chegou ao clube, sendo esta última no duelo da terça-feira, 13, na vitória por 4 a 1 contra o Galatasaray, quando deu passe para Karim Adeyemi marcar. A
nteriormente, na estreia na Champions na temporada, o atacante já havia deixado sua marca, na vitória por 5 a 1 diante do Feyenoord, e anotou o 27° gol dele pela competição, tornando-se o quarto brasileiro com mais gols na história do torneio, ao lado de Rivaldo.
Em meio às boas exibições, Jesus tem agradado o treinador Hansi Flick e também tem estado no radar do comandante da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, pensando em uma possível convocação para os próximos compromissos.
Com a camisa do Barcelona na temporada, Jesus supera inclusive a eficiência de Lamine Yamal, um dos destaques da equipe, que soma 8 gols e 9 assistências em 851 minutos jogados, o que representa uma média de 50,06 minutos para participar de gols.
Confira, a seguir, as participações em gols por minuto (desconsiderando o tempo de acréscimo das partidas)
Raphinha
626 minutos jogados
14 gols marcados
3 assistências
36,82 minutos para participar diretamente de gols
Gabriel Jesus
155 minutos jogados
3 gols
1 assistência
38,75 minutos para participar de gols
Lamine Yamal
851 minutos jogados
8 gols
9 assistências
50,06 minutos para participar de gols
Karim Adeyemi
335 minutos jogados
4 gols
2 assistências
59,17 minutos para participar de gols
Fermín Lopez
577 minutos jogados
5 gols
2 assistências
82,43 minutos para participar de gols
Anthony Gordon
554 minutos jogados
2 gols
4 assistências
92,33 minutos para participar de gols
Dani Olmo
461 minutos jogados
0 gols
4 assistências
115,25 minutos para participar de gols