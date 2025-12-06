Em uma partida eletrizante e repleta de alternativas ofensivas, o Barcelona deu uma demonstração de força bruta ao vencer o Betis por 5 a 3, neste sábado, no estádio Benito Villamarín. Válido pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol, o confronto foi marcado pela atuação de gala de Ferran Torres, autor de três gols, e pela capacidade de reação imediata do time catalão, que saiu atrás no placar mas construiu uma goleada contundente ainda no primeiro tempo, consolidando sua posição na liderança isolada da competição.
Virada relâmpago define o ritmo
O jogo começou com o Betis tentando impor seu ritmo em casa, empurrado por uma torcida vibrante. A estratégia inicial funcionou e, logo aos 6 minutos, o brasileiro Antony aproveitou uma sobra de bola na área para fuzilar e abrir o placar para os donos da casa. No entanto, a alegria andaluz durou pouco. O Barcelona, longe de se abater, engatou uma resposta avassaladora. Apenas quatro minutos depois, Ferran Torres aproveitou cruzamento de Kounde para empatar. E, aos 12 minutos, o mesmo Ferran virou o jogo com um chute por baixo das pernas do goleiro Valles, após assistência de Bardghji. Em dois minutos, o cenário da partida mudou completamente.
Massacre catalão na primeira etapa
Com a vantagem, o Barcelona assumiu o controle absoluto das ações, explorando a desorganização defensiva do Betis. Aos 30 minutos, o jovem sueco Bardghji, que já havia dado assistência, deixou sua marca com um belo chute de canhota, ampliando para 3 a 1. A eficiência do time de Hansi Flick era cirúrgica. Antes do intervalo, aos 39 minutos, Ferran Torres completou seu hat-trick. Após uma disputa de bola ganha por Pedri, o atacante soltou uma bomba que desviou na zaga antes de morrer no fundo da rede, decretando um 4 a 1 impiedoso ao fim dos primeiros 45 minutos.
Administração e sustos finais
Na segunda etapa, o Barcelona manteve a postura ofensiva, mas com mais cautela. Aos 59 minutos, Lamine Yamal transformou a vitória em goleada histórica ao converter um pênalti cometido por Bartra, fazendo 5 a 1. Com o resultado garantido, o time visitante relaxou, permitindo uma reação tardia do Betis. A equipe da casa, demonstrando garra, diminuiu com Llorente aos 84 minutos e com Cucho, de pênalti, já nos acréscimos. Apesar dos dois gols finais do Betis, a vitória catalã jamais esteve ameaçada.
Com o triunfo, o Barcelona chega à sexta vitória seguida e amplia sua vantagem na ponta da tabela. Já o Betis perde uma longa invencibilidade e agora volta suas atenções para a Liga Europa no meio da semana.