A 20ª rodada do Campeonato Espanhol começa com um duelo regional promissor. Nesta sexta-feira, 16 de janeiro de 2026, o Espanyol recebe o Girona no estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona. A bola rola às 17:00 (horário de Brasília), colocando frente a frente duas equipes com ambições distintas na tabela de classificação.

O sonho europeu do Espanyol

O confronto, um clássico dérbi da Catalunha, carrega uma tensão adicional pela rivalidade regional. O Espanyol faz uma campanha surpreendente e sólida na temporada 2025/26. Ocupando a 5ª colocação com 34 pontos, a equipe se encontra firme na zona de classificação para as competições europeias.

Com um registro de 10 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, os “Periquitos” mostram consistência, embora venham de uma sequência recente de oscilação. Jogando em casa, a equipe busca recuperar o caminho dos triunfos para pressionar os times do G-4 e consolidar sua posição, evitando a aproximação dos perseguidores diretos.

Girona busca estabilidade

Do outro lado, o Girona vive uma realidade de meio de tabela, ocupando a 13ª posição com 21 pontos. A campanha de 5 vitórias, 6 empates e 8 derrotas reflete a irregularidade do time na competição. Nos últimos cinco jogos, a equipe alternou bons e maus momentos, mostrando dificuldade em engatar uma sequência positiva longa.

Para o time visitante, somar pontos no Cornellà-El Prat é fundamental para se afastar definitivamente da zona de perigo e tentar olhar para a metade superior da classificação de La Liga. A imprensa local trata o jogo como um teste de fogo para as ambições de ambas as equipes na segunda metade da temporada.

Prováveis Escalações e Desfalques

Com base nos elencos atuais e nas últimas partidas, as equipes devem ir a campo com as seguintes formações, embora existam dúvidas médicas importantes:

Espanyol (Técnico: Manolo González): Marko Dmitrović; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Pol Lozano, Urko González; Tyrhys Dolan, Edu Expósito, Pere Milla; Roberto Fernández.

Marko Dmitrović; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Pol Lozano, Urko González; Tyrhys Dolan, Edu Expósito, Pere Milla; Roberto Fernández. Girona (Técnico: Míchel): Paulo Gazzaniga; Arnau Martínez, Alejandro Francés, Daley Blind, Álex Moreno; Axel Witsel, Ivan Martín; Viktor Tsygankov, Joel Roca, Vladyslav Vanat; Cristhian Stuani.

No departamento médico, o Espanyol tem o atacante Javi Puado como dúvida devido a uma lesão muscular. Já o Girona lida com a incerteza sobre o experiente atacante Cristhian Stuani, em recuperação de lesão na panturrilha, e tem o desfalque confirmado de , fora da temporada por uma ruptura no tendão de Aquiles.