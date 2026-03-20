O Espanyol recebe o Getafe neste sábado, 21, às 12h15 (de Brasília), no estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona. A partida é válida pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26 e marca um confronto direto pela consolidação na metade superior da tabela de classificação.

Busca pela reabilitação em casa

Atualmente na oitava colocação com 37 pontos, o Espanyol vive um momento de instabilidade na temporada. Com uma campanha de dez vitórias, sete empates e 11 derrotas, a equipe amarga um jejum incômodo de vitórias nas últimas rodadas. Atuar diante de sua torcida é a grande aposta do elenco para reencontrar o bom futebol, afastar a má fase e não perder contato com o pelotão de cima.

Visitantes de olho na ultrapassagem

Do outro lado, o Getafe chega a Barcelona com um objetivo claro: roubar a posição do adversário. Ocupando o nono lugar com 35 pontos, fruto de dez vitórias, cinco empates e 13 derrotas, a equipe vive uma fase mais animadora em comparação aos donos da casa. Com um retrospecto recente positivo, o time mostra força e resiliência para tentar surpreender na Catalunha e dar um salto importante na classificação.

Onde assistir ao duelo

Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo pelo serviço de streaming Disney+.