Neste domingo, 21, a bola rola para um confronto direto e equilibrado no meio da tabela do Campeonato Espanhol. O Elche recebe o Rayo Vallecano no estádio Manuel Martínez Valero, às 09h30 (horário de Brasília), em partida válida pela 17ª rodada da competição. Com apenas um ponto separando as duas equipes na classificação, o jogo é decisivo para as pretensões de ambos na temporada.

Situação das equipes na La Liga

O confronto coloca frente a frente dois times que buscam maior regularidade. O Elche ocupa atualmente a 11ª colocação, com 19 pontos, fruto de uma campanha de quatro vitórias, sete empates e cinco derrotas. A equipe tenta encontrar um padrão de jogo mais consistente, vindo de resultados alternados recentemente: uma derrota para o Mallorca (3 a 1) e uma vitória sobre o Girona (3 a 0). Jogando diante de sua torcida, o objetivo é ultrapassar a barreira dos 20 pontos.

Logo atrás na tabela, na 12ª posição com 18 pontos, o Rayo Vallecano chega para o duelo buscando recuperação. O time visitante tem enfrentado dificuldades recentes, incluindo uma derrota para o Villarreal (4 a 0) e um empate sem gols contra o Real Madrid. Para ultrapassar o rival deste domingo na classificação, o Rayo precisará melhorar seu desempenho ofensivo e ser mais efetivo nas finalizações.

Prováveis Escalações e Desfalques

Para o confronto, o técnico do Elche, Eder Sarabia, não deve contar com o lateral Adrià Pedrosa, que cumpre suspensão. A provável escalação do time da casa é: Iñaki Peña; Álvaro Núñez, Víctor Chust, David Affengruber e Pedro Bigas; Marc Aguado, Aleix Febas e Germán Valera; Martim Neto, Yago Santiago e Rafa Mir.

Do lado do Rayo Vallecano, o técnico Iñigo Pérez tem como principal desfalque o atacante Jorge de Frutos, lesionado. Além dele, Andrei Ratiu está suspenso. A equipe deve ir a campo com: Augusto Batalla; Iván Balliu, Nobel Mendy, Florian Lejeune e Pep Chavarría; Pedro Díaz e Óscar Valentín; Fran Pérez, Isi Palazón, Pacha Espino e Álvaro García.

Onde assistir a Elche x Rayo Vallecano

O duelo promete muita disputa física e tática, considerando o equilíbrio técnico e a proximidade na pontuação. Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo através da ESPN na TV fechada, ou pelo serviço de streaming Disney+.