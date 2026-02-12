A abertura da 24ª rodada do Campeonato Espanhol coloca frente a frente duas equipes em trajetórias distintas na temporada 2025/26. Nesta sexta-feira, 13 de fevereiro, o Elche recebe o Osasuna no Estádio Manuel Martínez Valero. A bola rola a partir das 17h (horário de Brasília), em um duelo que opõe a luta contra o rebaixamento ao sonho por competições europeias.

Momento das equipes e expectativas

Para o Elche, a partida ganha ares de decisão. Ocupando a 15ª colocação com 24 pontos, a equipe vê a zona de rebaixamento se aproximar perigosamente. O momento é de alerta: o time não vence há cinco jogos, acumulando três derrotas consecutivas (contra Levante, Barcelona e Real Sociedad) e dois empates. Jogando em casa, a pressão da torcida será um fator crucial para tentar reverter esse cenário adverso e somar três pontos fundamentais para a permanência na elite.

Do outro lado, o Osasuna vive uma realidade mais tranquila e ambiciosa. Na 9ª posição com 29 pontos, a equipe de Pamplona faz uma campanha sólida, somando oito vitórias, cinco empates e dez derrotas. O retrospecto recente é positivo, com três vitórias nos últimos cinco jogos, incluindo um triunfo fora de casa contra o Celta de Vigo. O objetivo dos visitantes é explorar o nervosismo do adversário para se aproximar do pelotão de frente e manter vivo o sonho de uma vaga na Conference League.

Onde assistir a Elche x Osasuna

O confronto terá transmissão ao vivo para o Brasil. Os torcedores poderão acompanhar a partida através dos canais ESPN (TV fechada) e pela plataforma de streaming Disney+. Além disso, o jogo também deve ser exibido pelo canal XSports, que possui acordo de sublicenciamento para a temporada 2025/26 da La Liga.