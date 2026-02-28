Neste domingo, 1, o Estádio Manuel Martínez Valero será palco do confronto entre Elche e Espanyol às 10h (horário de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol, em uma partida marcada pela necessidade urgente de recuperação de ambos os lados na temporada 2025/26.

Elche luta contra o rebaixamento

A situação dos donos da casa inspira cuidados. Ocupando a 17ª colocação com 25 pontos, o Elche está perigosamente próximo da zona de descenso e precisa somar pontos para ganhar fôlego na competição. A campanha até o momento — composta por cinco vitórias, 10 empates e 10 derrotas — reflete a dificuldade da equipe em garantir resultados positivos.

O momento atual é crítico: nos últimos cinco compromissos, o time não venceu, acumulando quatro derrotas e apenas um empate. Jogando em seus domínios, a pressão é total para quebrar esse jejum e iniciar uma reação imediata para se afastar do Z-3.

Espanyol tenta estancar a queda livre

Apesar de ocupar uma posição mais confortável na tabela, estando em 7º lugar com 35 pontos, a forma recente da equipe é idêntica à do seu adversário. O time catalão também vem de uma sequência negativa de quatro derrotas e um empate nas últimas cinco partidas.

Após um início de temporada promissor, onde chegou a figurar no topo da tabela, a equipe viu o desempenho oscilar. Com uma campanha geral de 10 vitórias, cinco empates e 10 derrotas, o Espanyol precisa vencer para não ver o sonho das competições europeias se distanciar.

Onde assistir ao duelo

A transmissão será realizada de forma exclusiva pelo serviço de streaming Disney+ Premium.