Após vencerem seus respectivos compromissos em casa no último fim de semana, Real Madrid e Atlético de Madrid se preparam para a 29ª rodada de LaLiga EA Sports, que apresenta o clássico da capital espanhola. Com a expectativa de ser decidido nos detalhes, o próximo embate entre o vice-líder e o terceiro colocado será moldado por diversos duelos cruciais que podem determinar o resultado. A partida ocorre neste domingo, 22, às 17h (de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu.

Courtois x Sorloth

Nenhum jogador do Atlético de Madrid marcou mais gols na liga do que Alexander Sorloth (10) até agora nesta temporada. Com seis gols na comptição e quatro na Champions League desde a virada do ano, o internacional norueguês vive uma excelente fase em 2026. Sorloth registrou seis bolas na rede em seus últimos sete jogos contra o Real Madrid e buscará ampliar sua marca no próximo clássico contra o favorito ao Troféu Zamora, Thibaut Courtois.

O goleiro belga pode ter o maior número de jogos sem sofrer gols na liga (11), mas buscará se redimir após sofrer cinco gols no primeiro confronto entre as duas equipes, em setembro. Em busca de sua primeira partida sem ser vazado em 10 jogos contra o rival da cidade em todas as competições, Courtois espera desempenhar seu papel na contenção do centroavante do Atlético de Madrid.

Valverde x Cardoso

Praticamente não há como parar Federico Valverde nas últimas semanas. O meio-campista do Real Madrid realizou exibições extraordinárias tanto na LaLigaquanto na Europa, inspirando sua equipe a vitórias cruciais. Com seis gols e três assistências em suas últimas nove participações em todas as competições, Valverde é possivelmente o jogador em melhor forma antes do