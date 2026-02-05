A 23ª rodada do Campeonato Espanhol tem início nesta sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026, com um confronto direto na parte de cima da tabela. O Celta de Vigo recebe o Osasuna no estádio Balaídos, às 17h (horário de Brasília). A partida coloca frente a frente duas equipes que buscam consolidar suas campanhas e sonham com vagas em competições continentais.

Celta defende vaga europeia

O time da casa entra em campo pressionado para reencontrar o caminho das vitórias. Ocupando a 7ª colocação com 33 pontos, o Celta de Vigo está na zona de classificação para a UEFA Conference League e próximo da briga pela Liga Europa. No entanto, a equipe galega vem de tropeços recentes — um empate sem gols contra o Getafe e uma derrota para a Real Sociedad — que interromperam uma sequência positiva.

A aposta do Celta é no fator casa, onde tem conseguido seus melhores resultados, para somar três pontos fundamentais. Uma vitória não apenas consolida a equipe no pelotão de frente, mas também impede a aproximação de adversários diretos, mantendo vivo o sonho de retornar ao cenário europeu.

Osasuna em ascensão

Do outro lado, o Osasuna chega ao Balaídos vivendo um bom momento. Ocupando a 9ª posição com 26 pontos, a equipe de Pamplona ostenta uma sequência de invencibilidade de quatro partidas, incluindo um empate em 2 a 2 com o Villarreal na rodada anterior. Apesar de estar sete pontos atrás do próprio Celta, o time visitante vê neste confronto direto a oportunidade ideal para encurtar a distância para a zona de classificação.

Embora tenha oscilado durante a temporada, com um retrospecto de 7 vitórias, 5 empates e 10 derrotas, o Osasuna aposta na confiança recente para surpreender fora de casa. O objetivo é se afastar definitivamente de qualquer risco na parte baixa da tabela e ganhar moral para a reta final do campeonato.

Onde assistir ao jogo

Para os torcedores que desejam acompanhar o duelo, a partida terá transmissão ao vivo através das plataformas de streaming Disney+ e ESPN+. Além disso, a ESPN Brasil costuma realizar cobertura em tempo real e análises em seus canais digitais.