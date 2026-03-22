O Celta de Vigo recebe o Alavés neste domingo (22), às 12h15 (de Brasília), no estádio Balaídos, em Vigo. A partida é válida pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26 e coloca frente a frente duas equipes com ambições completamente distintas nesta reta final de temporada. Enquanto os donos da casa sonham em se consolidar nas vagas para competições europeias, os visitantes lutam desesperadamente contra o fantasma do rebaixamento.

De olho na Europa

Fazendo uma campanha sólida, o Celta ocupa atualmente a 6ª colocação na tabela, somando 41 pontos. Com um retrospecto de 10 vitórias, 11 empates e sete derrotas, a equipe galega busca se firmar na zona de classificação para os torneios continentais da próxima temporada. Apesar de uma oscilação recente — vindo de um empate e uma derrota nas últimas rodadas —, o time aposta na força de sua torcida no Balaídos para reencontrar o caminho das vitórias e não se distanciar do pelotão de elite de La Liga. A expectativa é de uma equipe propositiva, que buscará o controle do jogo desde o apito inicial.

Luta pela sobrevivência

Do outro lado, o Alavés vive um verdadeiro drama na competição. Na 17ª posição com apenas 28 pontos, a equipe está perigosamente próxima à zona de rebaixamento, sentindo a pressão a cada rodada. A campanha de sete vitórias, sete empates e 14 derrotas reflete as dificuldades enfrentadas ao longo do ano. O momento atual também não é animador: o time não vence há cinco jogos, acumulando três empates e duas derrotas no período. Pontuar fora de casa tornou-se uma questão de sobrevivência. A comissão técnica deve armar um time focado na solidez defensiva, pronto para explorar os contra-ataques e os espaços deixados pelo adversário.

Onde assistir a Celta de Vigo x Alavés

Com objetivos tão vitais em jogo, a expectativa é de uma partida tensa, onde cada erro pode custar caro. Os torcedores no Brasil poderão acompanhar todas as emoções deste duelo decisivo através do serviço de streaming Disney+.