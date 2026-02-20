Neste sábado, 21, o Atlético de Madrid recebe o Espanyol em confronto válido pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola às 17h (de Brasília) no estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri, colocando frente a frente duas equipes que brigam na parte superior da tabela.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo para o Brasil através da TV fechada na ESPN e via streaming pela plataforma Disney+. Internacionalmente, o duelo conta com cobertura da Movistar+ na Espanha.

Atlético busca estabilidade no G4

O time da casa entra em campo com a missão de defender sua posição na zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões. Atualmente na 4ª colocação com 45 pontos (13 vitórias, 6 empates e 5 derrotas), a equipe comandada por Diego Simeone busca maior regularidade nesta reta final de temporada.

Apesar da boa posição na tabela, os Colchoneros oscilaram em jogos recentes. Atuar diante de sua torcida é visto como uma obrigação para somar três pontos, afastar os perseguidores e tentar encurtar a distância para os líderes da competição.

Espanyol tenta estancar a crise

Do outro lado, o Espanyol ocupa a 6ª posição com 35 pontos, realizando uma campanha geral positiva. No entanto, o momento atual liga o sinal de alerta na Catalunha. A equipe enfrenta uma sequência negativa de resultados que coloca em risco sua vaga nas competições europeias secundárias.

O confronto fora de casa é considerado um teste de fogo para a resiliência do elenco, que precisa reencontrar o caminho das vitórias para recuperar o moral e se manter competitivo no pelotão de frente da La Liga 2025/26.