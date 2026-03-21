O próximo domingo, 22, traz mais um El Derbi de Madrid, e será um jogo especial para o atual técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, que enfrenta o Atlético de Madrid pela primeira vez no comando do time principal.

Já houve dois encontros entre esses rivais históricos nesta temporada, mas ambos foram supervisionados por seu antecessor, Xabi Alonso. O Atlético goleou os Blancos por 5 a 2 no Riyadh Air Metropolitano no primeiro confronto da LaLiga EA Sports da temporada, em setembro. Depois, o Real Madrid se vingou com uma vitória por 2 a 1 na semifinal da Supercopa da Espanha, embora a derrota da equipe na final contra o Barcelona tenha provocado a demissão do técnico basco.

Agora, Arbeloa espera levar os merengues à sua primeira vitória na liga neste confronto desde 2022. Os Blancos não vencem um clássico do campeonato contra os Colchoneros desde a sexta rodada da temporada 2022/23, com o retrospecto na liga desde então registrando duas vitórias do Atlético de Madrid e quatro empates.

O clube que Arbeloa mais enfrentou em sua carreira de jogador

Durante sua carreira nos gramados, Arbeloa enfrentou o Atlético de Madrid 21 vezes, mais do que qualquer outro clube, com as 19 aparições contra o Barcelona ficando em segundo lugar. O espanhol desfrutou de um ótimo retrospecto contra os Rojiblancos, vencendo 12 vezes, empatando cinco e perdendo apenas quatro.

Como cria das categorias de base, o dérbi sempre foi um jogo que ele encarou com paixão, e o defensor acumulou 11 cartões amarelos contra o Atlético, também um recorde em sua carreira. Ele também marcou um gol contra eles, em uma vitória por 3 a 2 no Bernabéu. Curiosamente, esse gol teve assistência de Xabi Alonso.