A vitória do Vasco sobre o Palmeiras por 2 a 1, em São Januário, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, ganhou repercussão além das quatro linhas, principalmente por conta das críticas ao gramado natural do estádio. O tema virou debate após declarações do auxiliar técnico do time paulista, João Martins, e uma resposta direta de Zico, que saiu em defesa e criticou o uso de gramados sintéticos.

“É melhor jogar num gramado que parece plantação de batata do que jogar num plástico. No plástico você não arruma nada, só problema”, afirmou Zico, em declaração defendendo o gramado de São Januário.

Logo após a partida, João Martins, que comandou o Palmeiras na ausência de Abel Ferreira, não poupou palavras ao avaliar as condições do gramado cruzmaltino. De acordo com o português, o estado do campo prejudicou o desempenho da equipe e dificultou a troca de passes, especialmente após a chuva durante o jogo.

Em tom crítico, ele comparou o terreno a uma plantação irregular, destacando os desníveis e o impacto direto na circulação da bola.

Além da resposta direta, o comentário do ex-camisa 10 também carrega uma crítica mais ampla ao avanço dos gramados sintéticos no futebol brasileiro. Nos últimos anos, clubes têm adotado esse tipo de superfície por questões de manutenção e durabilidade, enquanto jogadores, treinadores e ex-atletas frequentemente apontam possíveis impactos negativos no desempenho e na saúde física.