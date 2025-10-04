Volta Redonda x Goiás: onde assistir, horário e escalações pela Série B

Voltaço luta desesperadamente contra o rebaixamento, enquanto Esmeraldino sonha com acesso e busca se consolidar no G-4

Volta Redonda e Goiás se enfrentam neste sábado, 4, às 18h30 (de Brasília), no estádio Raulino de Oliveira, em um confronto de opostos válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Enquanto o time da casa luta desesperadamente para fugir da zona de rebaixamento, o Esmeraldino busca uma vitória para se consolidar no G-4 e ficar mais perto do acesso à elite.

Como chegam as equipes

Ocupando a 17ª posição com 30 pontos, o Volta Redonda abre a zona de rebaixamento e precisa de um resultado positivo com urgência. A fase da equipe comandada por Rogério Corrêa não é boa: nos últimos quatro jogos, conquistou apenas uma vitória e vem de duas derrotas nas últimas três partidas. Atuando em casa, o Voltaço deve adotar uma postura agressiva para somar pontos cruciais na luta pela permanência.

Do outro lado, o Goiás vive uma realidade mais confortável na tabela, ocupando a 3ª colocação com 50 pontos. No entanto, o sinal de alerta está ligado no time de Vagner Mancini, que vem de uma sequência de três empates nos últimos cinco jogos, com apenas uma vitória no período. A queda de rendimento pressiona o Esmeraldino a buscar um triunfo fora de casa para se manter firme no G-4 e afastar a aproximação dos concorrentes diretos ao acesso.

Onde assistir Volta Redonda x Goiás ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e pelo serviço de streaming Disney+.

Prováveis escalações

O técnico Rogério Corrêa, do Volta Redonda, conta com o retorno do meia-atacante Vitinho Lopes, que cumpriu suspensão. Por outro lado, Du Fernandes e Fabrício seguem no departamento médico. No Goiás, o técnico Vagner Mancini tem quase todo o elenco à disposição, com exceção do atacante Pedrinho, lesionado. O lateral Lucas Lovat, que era dúvida, não viajou com a delegação.

Volta Redonda: Jefferson; Jhonny, Igor Morais, Lucas Adell e Sánchez; André Luiz, Thallyson e Raí; Vitinho Lopes, MV e Matheus Lucas (Ítalo). Técnico: Rogério Corrêa.

Goiás: Tadeu; Willean Lepo, Messias, Lucas Ribeiro e Moraes; Juninho, Rodrigo Andrade e Wellington Rato; Brayann, Anselmo Ramon e Jajá (Marcão). Técnico: Vagner Mancini.

