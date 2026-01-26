A temporada de 2026 do futebol nacional ganha um novo capítulo nesta quarta-feira, 28 de janeiro. O Vitória recebe o Remo no Estádio Barradão, em Salvador, pela 1ª rodada do Brasileirão Série A. A partida, marcada para as 19h (horário de Brasília), coloca frente a frente duas equipes que buscam se firmar na elite logo no início da competição.

Leão busca recuperação e força caseira

O Rubro-Negro baiano chega para a estreia com a missão de dar uma resposta imediata ao seu torcedor. Após um revés recente no clássico contra o Bahia pelo campeonato estadual, o técnico Jair Ventura enfatizou a necessidade de “virar a chave”. Conhecido por montar sistemas defensivos sólidos e equipes altamente competitivas, Ventura aposta na pressão do Barradão para somar os primeiros três pontos e trazer estabilidade ao ambiente neste início de maratona de pontos corridos.

O desafio tático de Osorio no Remo

Do outro lado, o time paraense desembarca em Salvador sob o comando do experiente e estudioso Juan Carlos Osorio. O treinador colombiano, famoso por suas variações táticas e valorização da posse de bola, tem o desafio de consolidar o Remo na primeira divisão. A expectativa é que a equipe visitante não se limite a defender, buscando surpreender os donos da casa para validar seu status na elite do futebol brasileiro.

Onde assistir a Vitória x Remo

O confronto promete ser um interessante duelo de estilos: a organização pragmática de Jair Ventura contra as inovações de Juan Carlos Osorio. Sem histórico recente de confrontos diretos na Série A para balizar as estatísticas, o jogo ganha ares de imprevisibilidade. A partida terá transmissão exclusiva pelo Premiere (Pay-per-view).