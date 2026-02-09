A terceira rodada do Campeonato Brasileiro reserva um duelo de rubro-negros que promete agitar a noite desta terça-feira, 10 de fevereiro de 2026. O Vitória recebe o Flamengo no estádio do Barradão, em Salvador, às 21h30 (horário de Brasília).

Enquanto os donos da casa tentam se consolidar na primeira metade da tabela, os visitantes entram em campo pressionados pela busca do primeiro triunfo na competição. O confronto coloca frente a frente equipes com inícios distintos: o Leão busca manter a força em seus domínios, enquanto o Rubro-Negro carioca tenta afastar a instabilidade.

Vitória aposta na força do Barradão

O time baiano chega para o confronto ocupando a 12ª colocação na tabela, somando três pontos até o momento. A campanha do Leão da Barra tem sido de oscilação neste início de temporada, com uma vitória e uma derrota em dois jogos disputados. Jogando diante de sua torcida, a equipe espera recuperar a consistência para subir na classificação.

Vindo de um resultado negativo na última rodada, o Vitória sabe que fazer o dever de casa é fundamental para uma campanha segura na elite. A atmosfera do Barradão costuma ser um trunfo importante para o clube, que tentará impor seu ritmo contra um adversário tecnicamente qualificado, mas que vive um momento de pressão.

Flamengo busca a primeira vitória

Do outro lado, o Flamengo vive um início de campeonato aquém das expectativas de sua torcida. O clube carioca ocupa atualmente a 14ª posição, com apenas um ponto somado, fruto de um empate e uma derrota nas duas primeiras rodadas. A equipe ainda não sabe o que é vencer no Brasileirão 2026 e entra em campo com a necessidade de dar uma resposta rápida.

Vindo de um empate recente, o time precisa ajustar seu sistema defensivo e ser mais efetivo no ataque para superar a pressão inicial da temporada. Jogar fora de casa contra o Vitória nunca é uma tarefa simples, mas o elenco flamenguista tem a missão de buscar os três pontos para evitar que a distância para os líderes aumente logo nas primeiras rodadas da competição.

Onde assistir ao jogo

Para os torcedores que desejam acompanhar cada lance de Vitória x Flamengo, a partida terá ampla cobertura de transmissão. O jogo será exibido na TV fechada pelo SporTV e no sistema pay-per-view pelo Premiere (também disponível via streaming no Globoplay e Amazon Prime Video). Para o público internacional, a partida pode ser assistida através do Premiere Internacional e da plataforma Fanatiz.