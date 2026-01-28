Em uma noite de estreia marcada pelo equilíbrio inicial e decidida na eficiência da etapa complementar, o Vitória venceu o Remo por 2 a 0, nesta quarta-feira, no Barradão. A partida, válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, teve seus momentos cruciais definidos após o intervalo, quando o time da casa capitalizou um erro defensivo do adversário para abrir o caminho do triunfo. Renato Kayzer e Gabriel Baralhas foram os autores dos gols que garantiram os primeiros três pontos do Leão da Barra na competição.

Equilíbrio, VAR e trave marcam o primeiro tempo

O retorno do Remo à elite após 32 anos começou com uma postura corajosa. A primeira etapa foi truncada, com muita disputa física e intervenções da arbitragem. Logo no início, o Vitória reclamou de um pênalti, mas após longa revisão do VAR, o árbitro Ramon Abatti Abel assinalou falta de ataque. O jogo seguiu com chances para ambos os lados: Alef Manga quase marcou um golaço para os visitantes, chutando à direita da meta, enquanto o Vitória respondeu com cabeçada de Kayzer defendida por Marcelo Rangel.

A tensão aumentou nos acréscimos da primeira etapa. Yago Pikachu, um dos mais acionados pelo time paraense, acertou uma bomba na trave direita de Gabriel, assustando a torcida no Barradão. Apesar das oportunidades criadas e do jogo faltoso — com diversos cartões amarelos distribuídos —, as equipes foram para o vestiário com o placar zerado.

Falha decisiva e eficiência definem o resultado

O cenário mudou aos 13 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio de Erick, o goleiro Marcelo Rangel saiu mal da meta, falhando na interceptação. O oportunismo de Renato Kayzer falou mais alto, e o atacante cabeceou para o fundo das redes, abrindo o placar e punindo o erro adversário. O Remo tentou reagir imediatamente, mas desperdiçou chances claras, principalmente com Yago Pikachu, que finalizou para fora em duas oportunidades distintas.

O Vitória, por sua vez, soube sofrer e matar o jogo. A entrada de Fabri foi determinante para a construção do resultado. Aos 32 minutos, o atacante fez boa jogada pela direita e serviu Gabriel Baralhas, que, livre de marcação, completou de primeira para fazer 2 a 0. O placar poderia ter sido ainda mais elástico: Fabri teve um gol anulado pelo VAR por impedimento e, pouco depois, carimbou a trave em um chute forte.

Com o triunfo na estreia, o Vitória soma seus primeiros pontos e ganha moral para a sequência. Na próxima rodada, o Rubro-Negro visita o Palmeiras. Já o Remo tentará a recuperação jogando em casa contra o Mirassol.