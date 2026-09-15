O lateral-esquerdo Matías Viña cumpriu na última segunda-feira, 14, o seu primeiro dia de atividades na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte, marcando o início da trajetória com a camisa do Cruzeiro. O jogador uruguaio participou de trabalhos físicos e movimentações com bola ao lado dos novos companheiros de elenco.

Nas imagens divulgadas pela TV Cruzeiro, o atleta apareceu integrado ao grupo durante as atividades de aquecimento e iniciou a preparação sob os cuidados da comissão técnica.

Em depoimento aos meios oficiais do clube, Viña celebrou a chegada a Belo Horizonte e enfatizou a postura de dedicação com o time.

“Muito feliz aqui por ter chegado ao Cruzeiro. No primeiro dia, já treinando com o grupo. Feliz por estar aqui. A recepção de todos também foi muito boa. Então agradecer a cada pessoa aqui do Cruzeiro e do CT, que me trataram da melhor maneira”, declarou o jogador.

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