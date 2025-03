Veja agora: Flamengo x Bahia no Brasileirão Feminino A1

Nesta quinta-feira, dia 27 de março de 2025, Flamengo e Bahia se enfrentarão pela segunda rodada do Brasileirão Feminino A1. A partida está marcada para as 15h no Estádio Joia da Princesa, casa do Bahia. Este encontro marca o reencontro das equipes após dois anos desde o último confronto, que ocorreu em 2023.

Publicidade

O último duelo entre Flamengo e Bahia aconteceu em 22 de abril de 2023, na Gávea. Naquela ocasião, o Flamengo saiu vitorioso com um placar de 1 a 0, sob o comando do técnico Luís Andrade. Essa vitória foi parte de uma sequência de sete triunfos consecutivos do Rubro-Negro no campeonato.

Nova camisa do Bahia – Fonte: Instagram/@ecbahia

Como foi o último confronto entre Flamengo e Bahia?

O jogo de 2023 começou com o Flamengo pressionando o Bahia desde os primeiros minutos. Aos cinco minutos, Darlene fez um cruzamento que resultou em um gol anulado por impedimento. Pouco depois, aos sete minutos, Duda lançou a bola para Jucinara, que cruzou para Sole Jaimes marcar o único gol da partida. O primeiro tempo terminou com o Flamengo liderando por 1 a 0.

Publicidade

No segundo tempo, o Flamengo enfrentou dificuldades com erros de passe e finalização, enquanto o Bahia tentou reagir, criando oportunidades que deixaram o jogo mais acirrado. No entanto, o Flamengo conseguiu manter o controle e garantir a vitória.

Quem são os destaques das equipes?

O Flamengo conta com jogadoras de destaque como Sole Jaimes e Crivelari, que estão empatadas na artilharia do time no Brasileirão A1. A equipe também possui a jovem atacante Gica, que atualmente está emprestada ao Bahia, mas pode enfrentar seu time de origem no próximo confronto.

O Bahia, por sua vez, busca aproveitar o fator casa para surpreender o Flamengo e conquistar seus primeiros pontos na competição. A equipe tem se preparado intensamente para o desafio, apostando em um jogo coletivo e estratégico.

Publicidade

Onde assistir ao jogo entre Bahia e Flamengo?

Os torcedores poderão acompanhar a partida entre Bahia e Flamengo através do canal oficial do Bahia no YouTube, a TV Bahêa. Além disso, a transmissão também será feita pela TVE, canal de televisão aberta disponível no estado da Bahia. Essa cobertura permite que os fãs de ambas as equipes acompanhem cada lance do confronto.

Com a expectativa de um jogo emocionante, Flamengo e Bahia prometem entregar um espetáculo no Brasileirão Feminino A1. As equipes entram em campo com objetivos claros e a determinação de garantir um bom resultado nesta importante competição.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.