O Vasco recebe o Palmeiras nesta quinta-feira, 12, às 19h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro. A partida, válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, coloca frente a frente os dois extremos da tabela de classificação em um duelo de realidades opostas.

Desespero cruzmaltino e estreia de Renato Gaúcho

A situação da equipe carioca é dramática neste início de competição. Ocupando a 20ª e última colocação, o Cruzmaltino somou apenas um ponto até aqui, com um empate e três derrotas. Para reverter o cenário, o clube aposta na estreia do técnico Renato Gaúcho. A torcida espera que a mudança no comando traga o ânimo necessário para buscar a primeira vitória e iniciar a fuga da zona de rebaixamento. Além da má fase, o time da casa carrega um incômodo tabu: não vence o rival paulista desde 2015.

Líder invicto e embalado

Do outro lado, o cenário é de tranquilidade e confiança. Sob a batuta de Abel Ferreira, a equipe paulista, recém-campeã estadual, lidera o Brasileirão com dez pontos conquistados, fruto de três vitórias e um empate. Atuando como visitante, o objetivo palmeirense é manter a invencibilidade e a ponta da tabela, explorando a instabilidade e a pressão sobre o adversário em São Januário.

Onde assistir ao duelo

Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo na TV aberta pela Record TV, no YouTube pela CazéTV e no pay-per-view pelo Premiere.