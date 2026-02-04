O Vasco da Gama avançou nas negociações para contratar o atacante Claudio Spinelli, argentino de 29 anos que pertence ao Independiente del Valle, do Equador. A diretoria cruzmaltina trata o acordo como bem encaminhado com o jogador que já foi treinador por Diego Maradona e comparado ao ídolo argentino e artilheiro Caniggia.

Revelado pelo futebol argentino, Spinelli construiu boa parte de sua carreira fora do país natal. O atacante passou por clubes como Gimnasia y Esgrima La Plata, Lanús e equipes do futebol europeu antes de se firmar no Independiente del Valle.

Foi no Equador que o argentino ganhou espaço pela entrega tática e pela capacidade de atacar os espaços em transições rápidas. O reforço cruzmaltino para o setor ofensivo na sequência da temporada se torna uma opção de velocidade e profundidade pelos lados do campo.

Auge em 2025 pelo Independiente del Valle

Na temporada de 2025, Spinelli teve participação importante pelo Independiente del Valle, atuando tanto no campeonato nacional quanto em competições continentais.

Entre seu alto índice de participação ofensiva e presença constante no time titular, Spinelli marcou 28 gols em 50 jogos – melhor número da carreira. O desempenho chamou a atenção do Vasco, que buscava um atacante com experiência internacional e adaptação ao futebol sul-americano.

Treinado por Maradona e comparação com Caniggia

Um dos capítulos mais curiosos da carreira de Spinelli aconteceu em 2019, quando foi treinado por Diego Armando Maradona no Gimnasia. Apesar da passagem discreta pelo clube de La Plata, o atacante conviveu de perto com o ídolo argentino.