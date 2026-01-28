A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na terça-feira, 27, o novo Manual de Competições, documento que substitui o antigo Regulamento Geral de Competições e traz uma série de mudanças e modernizações para o futebol nacional. O material, alinhado às melhores práticas da Fifa e da Conmebol, já começa a impactar a organização do Campeonato Brasileiro Série A e outras competições sob responsabilidade da entidade. Confira as principais mudanças:

Mudanças para torcidas visitantes e ingressos

Uma das principais novidades do novo manual está relacionada aos ingressos para torcidas visitantes no Brasileirão e demais torneios. Agora, o valor cobrado para os torcedores do time visitante não pode ultrapassar o dobro do ingresso mais barato vendido ao torcedor mandante, desconsiderando os preços de meia-entrada. Essa regra busca evitar cobranças abusivas em jogos fora de casa e garantir mais acessibilidade aos torcedores.

Além disso, o documento garante ao clube visitante o direito de adquirir antecipadamente 50% da carga de ingressos disponível para seu setor no estádio, permitindo que programas de sócio-torcedor sejam melhor utilizados.

Outra questão importante diz respeito ao espaço da torcida visitante nos estádios. A arquibancada não pode conter qualquer tipo de infraestrutura que prejudique de forma considerável a visibilidade do torcedor.

Novas regras para gramados e infraestrutura

O novo Manual também reforça as exigências quanto à qualidade dos gramados, sejam naturais ou sintéticos, por meio de inspeções técnicas e relatórios de avaliação. Caso um campo esteja em condições inadequadas, o clube poderá receber advertências ou até perder o mando de campo em casos extremos. Essa medida visa elevar o padrão das partidas e a segurança dos atletas.