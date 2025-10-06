Série C: Guarani, Brusque e Náutico na briga pelo acesso

Confira a chance de cada uma das equipes que disputam vaga na segunda divisão. Ponte Preta já está garantida
A última rodada da segunda fase da Série C promete ser agitada. Com a Ponte Preta já garantida na segunda divisão do Brasileiro no ano que vem, Guarani, Brusque e Náutico brigam pela última vaga na chave.
O Guarani tem sete pontos, na vice-liderança; seguido por Brusque, com seis; e Náutico, com cinco. A Ponte lidera com dez pontos.
11/10 – 17h: Caxias do Sul x Floresta
11/10 – 17h: Londrina x São Bernardo
11/10 – 17h: Ponte Preta x Guarani
11/10 – 17h: Náutico x Brusque
Diante desse cenário, o Guarani se classifica à Série B com uma vitória na próxima rodada. O curioso é que a partida será contra a rival Ponte Preta, no Moisés Lucarelli. Já o Náutico, recebe o Brusque, nos Aflitos, precisando vencer, torcer para a derrota do Guarani e ainda tirar uma diferença de saldo de gols.
Para o Brusque, a matemática mais simples é vencer a sua partida e torcer para o Guarani perder da Ponte. Se empatar a última partida, a equipe de Santa Catarina precisaria torcer por uma derrota por três gols de diferença do concorrente pela vaga.
O primeiro colocado dos grupos avança à final da Série C. Do outro lado da chave, estão Londrina, São Bernardo, Floresta e Caxias, sendo só os três primeiros com chance de subir.
Todas as partidas estão marcadas para este sábado, 11, às 17 horas.