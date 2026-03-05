A SportyNet adquiriu os direitos de transmissão da Série B do Campeonato Brasileiro em 2026 e 2027. O acordo garante 76 jogos por temporada, com duas partidas por rodada, que serão transmitidos nos canais de TV por assinatura e no canal do Youtube (SportyNetBrasil). A empresa também terá direito de transmitir os playoffs e os melhores momentos de todos os jogos da competição.

A negociação foi feita com a FFU (Futebol Forte e União), grupo que representa 18 dos 20 clubes da Série B. A competição tem um formato novo para este ano com o modelo de playoffs.

O primeiro e segundo colocados sobem diretamente para a Série A, enquanto as outras duas vagas serão definidas em confrontos de ida e volta, colocando para se enfrentarem o 3º contra 6º e 4º contra 5º colocados.

O Diretor de Media Rights da SportyNet, Henrique Marques, ressaltou a questão da acessibilidade com as transmissões gratuitas para os torcedores.

“A Série B é uma das competições mais intensas e representativas do futebol brasileiro, com clubes tradicionais e torcidas apaixonadas espalhadas por todo o país. Para a SportyNet, garantir esses direitos por duas temporadas é um passo importante para nos tornar uma das referências para quem acompanha futebol no Brasil. Queremos estar cada vez mais próximos das torcidas e oferecer uma cobertura consistente, acessível e de alta qualidade para os fãs do esporte”, afirmou o dirigente.