Em uma noite de autoridade no Morumbis, o São Paulo não tomou conhecimento do Grêmio e venceu por 2 a 0, em partida válida pela 3ª rodada do Brasileirão. O time comandado por Hernán Crespo construiu o resultado explorando a passividade do adversário no primeiro tempo e foi letal ao capitalizar os erros individuais dos gaúchos, especialmente após a expulsão do zagueiro Wagner Leonardo logo no início da etapa final. Com o triunfo, o Tricolor Paulista assume provisoriamente a liderança da competição.

Desde o apito inicial, a postura das equipes ficou clara: o São Paulo propunha o jogo, enquanto o Grêmio, recuado, tentava sobreviver à pressão. O time da casa, estreando seu novo uniforme branco, alugou o campo ofensivo, com Danielzinho e Lucas articulando as jogadas.

A passividade gremista irritava visivelmente o técnico Luís Castro à beira do gramado, mas a defesa visitante sucumbiu aos 22 minutos. Danielzinho, em lance de inteligência, tentou um chapéu sobre o goleiro Weverton e foi derrubado. Pênalti claro. Na cobrança, Lucas bateu com categoria no canto direito; Weverton ainda tocou na bola, mas não evitou o 1 a 0.

Se o Grêmio planejava uma reação no intervalo, a estratégia desmoronou em menos de dois minutos do segundo tempo. O zagueiro Wagner Leonardo, que já estava amarelado, agarrou Calleri no meio-campo e recebeu o cartão vermelho, deixando os gaúchos com um a menos.

Aos 13 minutos da etapa final, Willian cometeu um erro grave na saída de bola. O Tricolor contra-atacou em velocidade: Lucas serviu Luciano, que apenas rolou para Calleri, livre, empurrar para as redes e ampliar para 2 a 0.

Com a vantagem numérica e no placar, o jogo transformou-se em um treino de luxo para os mandantes. O placar poderia ter sido elástico se Luciano não tivesse desperdiçado um pênalti aos 18 minutos — sofrido por ele mesmo —, parando em uma grande defesa de Weverton.

Apesar da penalidade perdida, o São Paulo manteve a posse de bola e controlou o relógio sem sustos, enquanto o Grêmio, desorganizado e entregue, apenas assistiu ao tempo passar. Com o resultado, o São Paulo chega aos 7 pontos e dorme na ponta da tabela, enquanto o Grêmio estaciona nos 3 pontos, no meio da classificação.