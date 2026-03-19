O São Paulo confirmou na noite desta quarta-feira, 18, a lesão do meia-atacante Lucas Moura. O jogador sofreu um trauma durante a derrota para o Atlético Mineiro e, submetido a exames de imagem, teve diagnosticadas fraturas em duas costelas.

Os exames foram realizados no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte. Lucas permanece em observação e ainda aguarda liberação para retornar a São Paulo.

De acordo com o clube, o atleta seguirá tratamento na capital paulista, sob acompanhamento do departamento médico. O tempo de recuperação não foi informado.

O comunicado do São Paulo sobre Lucas

Após sofrer um trauma durante a partida desta quarta-feira (18), contra o Atlético Mineiro, o meia-atacante Lucas realizou exames de imagem no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, e teve diagnosticadas fraturas em duas costelas.

O atleta encontra-se em avaliação no hospital, aguardando liberação para retornar à capital paulista e dar sequência ao tratamento no São Paulo.