O Santos recebe o Corinthians neste domingo, 15, às 16h (de Brasília), no estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro. O tradicional Clássico Alvinegro é um dos confrontos mais aguardados da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026 e coloca frente a frente duas equipes que buscam afirmação neste início de competição.

O desafio do Peixe na Vila Belmiro

Sob o comando do técnico Juan Vojvoda, o time da casa tenta encontrar o equilíbrio na temporada. Atualmente ocupando a 14ª colocação com cinco pontos, o Peixe soma apenas uma vitória, além de dois empates e duas derrotas. A oscilação recente torna o clássico em casa uma verdadeira decisão antecipada. A proximidade com a zona de rebaixamento liga um alerta, e vencer diante de sua torcida é fundamental para afastar a crise, ganhar moral e iniciar uma trajetória de recuperação no torneio.

Timão de olho no pelotão de frente

Do outro lado, a equipe visitante chega ao litoral paulista em uma situação ligeiramente mais confortável, mas ainda em busca de regularidade. Dirigido pelo experiente Dorival Júnior, o Timão ocupa o 9º lugar na tabela, com sete pontos conquistados através de duas vitórias, um empate e duas derrotas. O objetivo alvinegro da capital é claro: somar pontos fora de casa para encostar nos líderes e consolidar um padrão de jogo competitivo. Um triunfo no clássico consolidaria a equipe no grupo que briga por vagas em competições continentais.

Onde assistir e detalhes da partida

Com arbitragem de Flavio Rodrigues de Souza (SP), o duelo promete ser tenso e taticamente estudado, típico de um grande clássico estadual. Os torcedores poderão acompanhar todas as emoções da partida ao vivo pela TV Globo (TV aberta), pelo Premiere (pay-per-view) e GeTV.