Três foragidos da justiça foram presos no empate entre Santos e Corinthians, na Vila Belmiro no último domingo, 16, pelo Campeonato Brasileiro. Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), os homens foram identificados por meio do monitoramento realizado pelo programa Muralha Paulista.

De acordo com a pasta, a partida foi a primeira no estádio a contar com esse tipo de monitoramento. A tecnologia utiliza imagens de reconhecimento facial e cruza dados com o Banco Nacional de Mandados de Prisão. Entre os procurados identificados, dois estavam foragidos por débito de pensão alimentícia e um por roubos cometidos nos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul.

Ainda segundo a SSP-SP, além dos foragidos da Justiça, o monitoramento, que é fruto de parceria com o Santos, também permitiu identificar, no acesso ao estádio, ingressos adquiridos por cambistas e o uso de documentos falsos ou de terceiros, além de casos de mandados de prisão em aberto, descumprimento de ordens judiciais e sanções impostas pelo Estatuto do Torcedor.

O Santos opera hoje com 100% dos acessos à Vila Belmiro controlados por reconhecimento facial. A implementação do sistema começou em junho de 2024, de forma gradual, em alguns setores do estádio, e foi concluída integralmente no mesmo ano. Como parte de um projeto de modernização e segurança, o sistema biométrico também é interligado à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.

“O reconhecimento facial é um avanço fundamental no combate à atuação de cambistas e na garantia de mais conforto e segurança para os nossos torcedores e sócios. Já percebemos uma melhora significativa nesse aspecto em 2025 e também uma economia relevante ao reduzirmos fraudes nos acessos ao estádio”, destacou o presidente Marcelo Teixeira.