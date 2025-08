Rogério Ceni e mais: quem são os goleiros-artilheiros do futebol brasileiro

Lendário goleiro da história do futebol nacional, Manga também balançou as redes; confira a lista com os principais nomes

Rogério Ceni é o primeiro nome que vem à mente quando se fala em goleiro-artilheiro. Mas, no Brasil mesmo, outros jogadores acostumados a ficar embaixo das traves já fizeram os seus gols.

O ex-jogador do São Paulo é o nome mais lembrado justamente por ser o maior goleiro-artilheiro da história do futebol mundial. Entre 1990 e 2015, Rogério Ceni marcou 131 gols, todos com a camisa do Tricolor. A IFFHS (Federação Internacional de História e Estatística do Futebol) não computa dois desses gols, porque foram marcados em amistosos.

Fora do Brasil, o paraguaio José Luis Chilavert (67 gols), o mexicano Jorge Campos (46) e René Higuita (41) são algumas referências de goleiros-artilheiros.

Rogério Ceni – São Paulo, 131 gols

O camisa 01 é um dos maiores ídolos da história do São Paulo. Nessa contagem de gols 131 gols marcados, 61 foram feitos cobrando falta, 69 de pênalti e um com a bola rolando.

Márcio – Bahia, Fortaleza, Atlético-GO e Goiânia, 43 gols

Contemporâneo de Rogério Ceni, Márcio se especializou nas cobranças de falta e de pênalti. O ex-goleiro ainda hoje ostenta a marca de segundo maior artilheiro da posição no país.

Wilson – Figueirense e Coritiba, 19 gols

Wilson é outro goleiro conhecido por suas defesas e gols marcados. Capitão nos clubes em que passou, Wilson fez 17 gols de pênalti, um de falta e outro de cabeça.

Tiago Campagnaro – Portuguesa e Vasco, 18 gols

Goleiro de Portuguesa e de Vasco a partir dos anos 2000, Tiago Campagnaro ficou notabilizados pelos gols de pênalti que marcou na carreira.

Tiago Volpi – Toluca, 15 gols

O goleiro começou a chamar a atenção no Figueirense, esteve no Querétaro e no São Paulo ganhou notoriedade. De volta ao México, desta vez no Toluca, aperfeiçoou a batida de falta.

Tadeu – Ferroviária e Goiás, 12 gols

Referência técnica nas equipes que passou, Tadeu marcou um gol pela Ferroviária e os demais pelo Goiás. Além de gols, o camisa 1 também tem assistências na carreira.

Jean – Atlético-GO, 6 gols

O goleiro Jean, filho de um ídolo do Bahia na posição, começou no São Paulo a dar mais atenção para os treinos com a bola nos pés. Mas foi mesmo no Atlético-GO que começou a marcar gols, sobretudo, de pênalti.

Bruno – Flamengo, Rio Branco-AC, Atlético-RJ, 6 gols

Bruno, condenado a 22 anos de prisão por homicídio, batia faltas ainda na época de Flamengo. Quando voltou ao futebol, retomou o hábito de treinar com a bola nos pés e fazer os seus gols.

Clemer – Portuguesa e Internacional, 2 gols

Clemer teve atuações destacadas por onde passou e ainda deixou a sua marca do outro lado do campo. O campeão mundial com o Inter tem dois gols na carreira.

Lauro – Ponte Preta e Portuguesa, 2 gols

Lauro fez dois gols na carreira, mas longe de ser uma especialidade. Os gols foram marcados nos minutos finais, de cabeça, em partidas contra o Flamengo.

Manga – Internacional e Nacional, 2 gols

Um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, Manga também deixou os seus gols. Um deles, quando atuava pelo Nacional-URU, foi marcado por um chute da sua própria área.

