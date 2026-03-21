O Botafogo conquistou uma vitória fundamental na tarde deste sábado (21). Jogando no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, a equipe carioca superou o RB Bragantino por 2 a 1, em duelo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo, construído com gols de Alex Telles e Alexander Barboza, teve como grande protagonista o goleiro Raul, que fechou o gol e garantiu três pontos que tiram o Alvinegro da zona de rebaixamento, enquanto aprofunda a crise do time paulista.
Início eletrizante e reviravoltas
O confronto começou tenso, refletindo a necessidade de vitória de ambos os lados. Logo aos 7 minutos, após intervenção do VAR, a arbitragem assinalou pênalti de Gabriel em Joaquín Correa. Alex Telles cobrou com firmeza no canto esquerdo e abriu o placar para os visitantes. O Massa Bruta não se intimidou e partiu para cima. Após esbarrar em duas defesas espetaculares de Raul, Lucas Barbosa aproveitou uma sobra na área aos 15 minutos e deixou tudo igual, deslocando o arqueiro. O jogo seguiu lá e cá: Montoro acertou a trave para o Fogão, e o Bragantino chegou a virar com Henry Mosquera, mas o lance foi anulado por impedimento após nova checagem minuciosa do vídeo.
Muralha chamada Raul garante o triunfo
Na etapa final, o Bragantino manteve a posse de bola, mas pecou na precisão ofensiva. O castigo veio aos 27 minutos. Em cobrança de escanteio de Danilo pela esquerda, o zagueiro Alexander Barboza subiu mais que a defesa e testou no ângulo de Cleiton, recolocando o Botafogo em vantagem. A partir daí, o jogo se transformou em um ataque contra defesa. Foi então que brilhou de vez a estrela do goleiro Raul. Nos minutos finais, o arqueiro botafoguense operou verdadeiros milagres, espalmando uma cabeçada perigosa de Pitta aos 43 e salvando um arremate à queima-roupa de Gustavo Marques já nos acréscimos, garantindo o resultado na base da superação. Com o apito final, o Botafogo respira aliviado, chegando aos 6 pontos e ganhando moral na competição. Já o RB Bragantino amarga seu sexto jogo consecutivo sem vitória no Brasileirão, estacionando nos 8 pontos e aumentando a pressão sobre o técnico Vagner Mancini para as próximas rodadas.