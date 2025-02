Quem é Micael, o zagueiro e novo reforço do Palmeiras

O Palmeiras anunciou neste sábado, 22, o seu quinto reforço para a temporada de 2025. Trata-se do zagueiro Micael, brasileiro de 24 anos que estava no Houston Dynamo, dos Estados Unidos. O vínculo entre Micael e o Verdão será de cinco anos, até o final de 2029.

“Fiquei muito feliz quando soube da proposta do Palmeiras. É uma equipe muito grande e sempre quis jogar aqui. É verdade, eu torcia para o clube. Tenho algumas camisas do Palmeiras. Sempre falava com a minha mãe que iria jogar aqui”, disse Micael.

Os highlights do novo integrante da #FamíliaPalmeiras! 🫡 pic.twitter.com/ea7sRrZf4X — SE Palmeiras (@Palmeiras) February 22, 2025

Nascido em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, Micael é torcedor do Palmeiras desde criança. Ainda assim, o atleta fez base no Atlético Mineiro e subiu para o profissional em 2021 – quando integrou o elenco campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil.

Canhoto e de 1,83 metros de altura, o zagueiro deve se encaixar muito bem na defesa do Verdão. Pode jogar no miolo da zaga tanto na esquerda, preferencialmente, quanto do lado direito. Tem ótima saída de bola por baixo e é uma ameaça pelo alto no ataque – característica importante no estilo de Abel Ferreira.

Micael é o quinto reforço da temporada e o segundo do setor defensivo, chegando junto com Bruno Fuchs, ex-Atlético Mineiro. Além da dupla, Emiliano Martínez, Paulinho e Facundo Torres também chegaram no time da Barra Funda.

Murilo tem sofrido com lesões e Gustavo Gómez, aos 31 anos, já vê seu desempenho cair. O técnico do Palmeiras tem apostado nos jovens Benedetti, Naves e Vanderlan para formar o setor defensivo, mas a equipe ainda precisava de um concorrente mas sólido para o miolo da zaga.

“Esse ano é muito importante, não só para mim quanto para o Palmeiras também, é o ano do Mundial. Todo palmeirense espera por uma boa temporada”, disse Micael.