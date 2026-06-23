A CBF divulgou a tabela detalhada das rodadas 19 a 24 do Brasileirão, com quatro partidas acontecendo antes da final da Copa do Mundo 2026, que será realizada no dia 19 de julho. Botafogo x Santos, Vitória x Vasco e Mirassol x Grêmio acontecem no dia 16, enquanto Fluminense x Red Bull Bragantino, acontece no dia 17. O restante dos jogos acontece entre os dias 21 e 23.

Por que jogos durante a Copa?

As quatro partidas mencionadas foram adiantadas por conta dos Playoffs da Copa Sul Americana. Santos, Vasco, RB Bragantino e Grêmio vão disputar a fase “extra” da competição continental nos dias 21, 22 e 23, datas base para a 19ª do Brasileirão.

Calendário 19ª rodada do Brasileirão

Dia 16/07 – Quinta-feira

Botafogo x Santos – Nilton Santos (19h30)

Vitória x Vasco da Gama – Barradão (19h30)

Mirassol x Grêmio – Maião (21h30)

Dia 17/07 – Sexta-feira

Fluminense x RB Bragantino – Maracanã (21h30)

Dia 21/07 – Terça-feira

Atlético-MG x Bahia – Arena MRV (19h30)

Dia 22/07 – Quarta-feira

São Paulo x Athletico – A definir (21h30)

Internacional x Cruzeiro – Beira-Rio (21h30)

Chapecoense x Flamengo – Arena Condá (21h30)

Dia 23/07 – Quinta-feira

Corinthians x Remo – Neo Química Arena (19h30)

Coritiba x Palmeiras – Couto Pereira (21h30)