A CBF divulgou a tabela detalhada das rodadas 19 a 24 do Brasileirão, com quatro partidas acontecendo antes da final da Copa do Mundo 2026, que será realizada no dia 19 de julho. Botafogo x Santos, Vitória x Vasco e Mirassol x Grêmio acontecem no dia 16, enquanto Fluminense x Red Bull Bragantino, acontece no dia 17. O restante dos jogos acontece entre os dias 21 e 23.
Por que jogos durante a Copa?
As quatro partidas mencionadas foram adiantadas por conta dos Playoffs da Copa Sul Americana. Santos, Vasco, RB Bragantino e Grêmio vão disputar a fase “extra” da competição continental nos dias 21, 22 e 23, datas base para a 19ª do Brasileirão.
Calendário 19ª rodada do Brasileirão
Dia 16/07 – Quinta-feira
Botafogo x Santos – Nilton Santos (19h30)
Vitória x Vasco da Gama – Barradão (19h30)
Mirassol x Grêmio – Maião (21h30)
Dia 17/07 – Sexta-feira
Fluminense x RB Bragantino – Maracanã (21h30)
Dia 21/07 – Terça-feira
Atlético-MG x Bahia – Arena MRV (19h30)
Dia 22/07 – Quarta-feira
São Paulo x Athletico – A definir (21h30)
Internacional x Cruzeiro – Beira-Rio (21h30)
Chapecoense x Flamengo – Arena Condá (21h30)
Dia 23/07 – Quinta-feira
Corinthians x Remo – Neo Química Arena (19h30)
Coritiba x Palmeiras – Couto Pereira (21h30)