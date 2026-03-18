Jhon Arias já estreou e soma sete jogos pelo Palmeiras, mas ainda não marcou nenhum gol. O jejum é explicado, primordialmente, por uma mudança em sua função tática sob o comando de Abel Ferreira. O principal reforço da temporada 2026 ainda não balançou as redes devido ao maior rigor defensivo e ao posicionamento mais centralizado exigido no novo esquema.

Como o posicionamento tático impacta o desempenho de Arias?

O principal entrave para o brilho ofensivo de Arias parece ser tático. Diferente do papel de ponta criativo e agudo que exercia no Fluminense, o jogador tem sido escalado em funções que exigem maior recomposição. Na vitória por 1 a 0 contra o Mirassol, em 15 de março, ele atuou em uma linha de meio-campo ao lado de Andreas Pereira e Allan.

De acordo com dados de plataformas de análise e scouts do clube, esse posicionamento prioriza o equilíbrio coletivo, mas sacrifica o poder de finalização que justificou sua contratação. O desgaste físico na marcação limita suas infiltrações na área adversária, mantendo-o mais distante do gol.

Números e o peso do investimento

A pressão por resultados imediatos é proporcional ao valor da transferência. Segundo a Rádio Itatiaia, o Palmeiras desembolsou 25 milhões de euros para tirar o atleta do Wolverhampton em fevereiro de 2026. Confira os dados iniciais do colombiano no Alviverde:

Jogos disputados: 7

7 Gols marcados: 0

0 Valor da transferência: 25 milhões de euros

25 milhões de euros Vínculo contratual: Até dezembro de 2029

Perspectiva de Abel Ferreira e momento coletivo

Apesar do jejum individual de Arias, o Palmeiras vive um início sólido de temporada, ocupando a 2ª posição do Campeonato Brasileiro com 13 pontos. A comissão técnica trata a situação com cautela, focando na integração defensiva do atleta antes de cobrar protagonismo no placar.

Analistas apontam que a evolução de Arias depende da maturação dos movimentos coletivos. O treinador Abel Ferreira acredita que, uma vez adaptado ao rigor tático do sistema alviverde, o talento individual do colombiano voltará a aparecer naturalmente nas estatísticas de gols e assistências.