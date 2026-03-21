O Flamengo e o Corinthians lideram o ranking de torcidas no Brasil. De acordo com levantamentos do Datafolha, os dois clubes concentram quase um terço da preferência nacional, com o Rubro-Negro à frente.

Essa hegemonia transcende os resultados de campo e as fronteiras estaduais, criando fenômenos sociais que moldam a cultura esportiva do país.

O papel da Rádio Nacional na nacionalização do Flamengo

Nas décadas de 1940 e 1950, a Rádio Nacional, sediada no Rio de Janeiro, possuía o sinal mais potente do país. As transmissões dos jogos do clube carioca chegavam com clareza ao Norte, Nordeste e Centro-Oeste, onde não havia clubes locais com tamanha exposição midiática.

Esse cenário foi reforçado pela migração interestadual. Trabalhadores que se mudavam para o Sudeste adotavam o clube que já conheciam pelas ondas do rádio, enquanto outros levavam a paixão rubro-negra de volta para suas regiões de origem, estabelecendo o clube como uma marca nacional.

A força da identidade operária do Corinthians

O Corinthians construiu sua base na classe operária de São Paulo. A alcunha de “Time do Povo” se fortaleceu durante o jejum de 23 anos sem títulos (1954-1977), período em que a torcida cresceu.

A explosão demográfica paulista e a centralidade econômica do estado no Campeonato Brasileiro garantiram ao clube uma vitrine constante. A torcida alvinegra se tornou um símbolo de identidade para milhões de novos moradores da capital paulista, consolidando a segunda maior massa do país.

Fatores determinantes para a soberania das massas

Além do contexto histórico, três pilares sustentam a liderança dessas duas instituições no cenário nacional: