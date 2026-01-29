Lucas Paquetá chegou ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 29, para ser apresentado como novo jogador do Flamengo. A massa rubro-negra foi em peso ao aeroporto do Galeão recepcionar o jogador que estava no West Ham. O meia de 28 anos já tem a sua numeração definida na volta ao time que o revelou.

“Talvez o Flamengo não precisasse de mim, mas eu precisava do Flamengo. Fico muito feliz por ver todo o carinho, porque eu me sinto muito identificado. Sou um de vocês (torcedores) em campo, e posso dizer prometer que isso não vai mudar. Meu coração é rubro-negro, e vou demonstrar isso dentro de campo”, disse o jogador à Flamengo TV, em suas primeiras palavras como reforço rubro-negro.

Novo número de Paquetá no Flamengo

Paquetá escolheu a camisa 20 nesta volta ao Flamengo em homenagem a Vinícius Júnior. Ex-companheiros, o atacante do Real Madrid usava esse número quando surgiu na equipe carioca. No Rubro-negro, o meia usou a camisa 39, 29 e 11, antes de ser vendido para o Milan, da Itália.

Alguns outros números que Paquetá usou na seleção brasileira e West Ham, como a camisa 7, 10 e 11, estão ocupados. As camisas pertencem, respectivamente, a Luiz Araújo, Arrascaeta e Cebolinha.

Se até sexta-feira, 30, o meia tiver seu nome publicado no BID, ele pode ser relacionado para a final da Supercopa do Brasil, contra o Corinthians. A partida será no domingo, 1, às 16 horas (de Brasília).