Nesta quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026, a bola rola para um confronto decisivo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras recebe o Vitória na Arena Barueri, na Grande São Paulo, às 21h30 (de Brasília). O duelo marca o encontro de duas equipes com inícios distintos na competição: enquanto os donos da casa buscam o primeiro triunfo, os visitantes tentam manter o aproveitamento perfeito.

Palmeiras busca recuperação imediata

O Palmeiras chega para a partida pressionado e em busca de reabilitação. Após um empate em 2 a 2 com o Atlético-MG na estreia e uma derrota recente no estadual, o técnico Abel Ferreira cobrou publicamente a diretoria por reforços, citando a saída de cinco atletas do elenco. O time alviverde ocupa momentaneamente a 11ª colocação, com apenas um ponto.

Apesar do momento de instabilidade, o Verdão se apoia no bom retrospecto na Arena Barueri, onde venceu seus últimos cinco jogos. Para o confronto, a equipe lida com desfalques por lesão, como Felipe Anderson, mas aposta na boa fase da dupla de ataque formada por Flaco López e Vitor Roque, ambos autores de gols na primeira rodada. A missão é fazer valer o mando de campo para evitar que os líderes se distanciem logo no início do torneio.

Vitória quer manter os 100%

Do outro lado, o Vitória vive um clima de otimismo. O time comandado por Jair Ventura ocupa a 3ª posição na tabela, com três pontos, após vencer o Remo por 2 a 0 na estreia — resultado que quebrou um tabu de 17 anos sem vitórias do clube na primeira rodada da Série A.

O Leão viaja para São Paulo com a missão de surpreender e somar pontos fora de casa. A tendência é que Jair Ventura mantenha a base da equipe titular, apostando na organização tática para superar o histórico desfavorável como visitante contra o adversário paulista e se manter no topo da classificação.

Onde assistir a Palmeiras x Vitória

O confronto promete ser disputado, com o Verdão necessitando do resultado e o Leão motivado pelo bom início. Para quem deseja acompanhar a partida, a transmissão está confirmada na TV aberta pela TV Globo, no pay-per-view pelo Premiere e via streaming na GeTV (YouTube).