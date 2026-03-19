O Palmeiras está em fase final de negociações para oficializar a fabricante chinesa de carros elétricos Leapmotor como sua nova patrocinadora. Segundo o Ge, o acordo visa preencher a lacuna das costas do uniforme deixada pelo Grupo Fictor e assegurar o fluxo de caixa para investimentos no futebol profissional.

Valores e duração do contrato

O novo patrocínio renderá R$ 30 milhões por temporada aos cofres alviverdes, com um vínculo válido por três anos. O modelo de negócio estabelece um valor fixo de R$ 25 milhões, podendo alcançar o teto de R$ 30 milhões mediante o cumprimento de metas esportivas.

Com esses números, a parceria se torna a segunda maior do portfólio atual do clube, posicionando-se logo abaixo do patrocínio máster da Sportingbet.

Exposição da marca no uniforme

A Leapmotor terá visibilidade em diversas frentes do clube. A marca chinesa ocupará as seguintes propriedades de marketing:

Estampa nas costas da camisa do time masculino profissional;

Exposição no uniforme da equipe de futebol feminino;

Cota de patrocínio máster para as categorias de base.

Motivo da troca de patrocinador

A movimentação no mercado tornou-se urgente após o Grupo Fictor entrar em processo de recuperação judicial em fevereiro de 2026. Com dívidas bilionárias, a empresa interrompeu os pagamentos, o que levou o Palmeiras a buscar um parceiro sólido para evitar impactos no planejamento financeiro.

A oficialização institucional depende apenas de trâmites burocráticos e assinaturas finais, garantindo que a nova marca estreie em breve nos gramados.