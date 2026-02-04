O Palmeiras deu uma resposta contundente ao seu torcedor na noite desta quarta-feira, 4, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Após um início de temporada oscilante, a equipe comandada por Abel Ferreira não tomou conhecimento do Vitória e venceu por 5 a 1 na Arena Barueri.

A vitória foi construída com a força da bola aérea, a eficiência dos zagueiros-artilheiros e um volume de jogo que sufocou o adversário, garantindo os primeiros três pontos do Alviverde na competição nacional.

A força da bola parada

O jogo começou tenso, com o Vitória tentando explorar os contra-ataques e o Palmeiras buscando espaços. O primeiro grande momento de emoção, no entanto, foi um “quase”. Aos 18 minutos, após cobrança de falta de Andreas Pereira, Flaco López desviou e a bola tinha endereço certo, mas Caíque salvou o time baiano em cima da linha. O lance, que poderia frustrar os donos da casa, serviu apenas como prelúdio para o que viria a seguir.

A bola parada de Andreas Pereira se tornou a arma letal do Verdão. Aos 23 minutos, em cobrança de escanteio, o meia colocou na cabeça de Murilo, que testou firme para abrir o placar. Apenas cinco minutos depois, a receita se repetiu: falta cobrada por Andreas, confusão na área e a bola sobrou para o capitão Gustavo Gómez ampliar. O 2 a 0 no placar, construído pelos zagueiros, desmontou a estratégia defensiva do técnico Jair Ventura.

Golpe de misericórdia e reação frustrada

O Palmeiras manteve a intensidade e, já nos acréscimos da primeira etapa, aplicou um golpe psicológico duro no adversário. Em uma bela trama pela esquerda, Andreas acionou Piquerez, que cruzou rasteiro para Mauricio completar, levando o time para o vestiário com uma vantagem confortável de 3 a 0.

No segundo tempo, o Vitória tentou reagir. Jair Ventura mexeu na equipe e o Leão chegou a diminuir aos 11 minutos, com um belo chute colocado de Dudu. O gol poderia ter incendiado a partida, mas o Palmeiras foi cirúrgico para cortar qualquer esperança de reação. Aos 17 minutos, Allan, que já fazia boa partida, recebeu pela direita, trouxe para o meio e finalizou com categoria, marcando o quarto gol e retomando o controle absoluto do confronto.

Goleada confirmada e próximos passos

Com o jogo decidido, Abel Ferreira aproveitou para rodar o elenco. A goleada foi sacramentada aos 34 minutos da etapa final, quando Ramón Sosa, que havia acabado de entrar, arriscou de fora da área. A bola desviou em Luan Cândido e enganou o goleiro Gabriel, fechando a conta em 5 a 1.

O resultado traz alívio e confiança para o Palmeiras, que agora se prepara para visitar o Internacional na próxima rodada. Já o Vitória, que vinha de dois triunfos seguidos, terá a dura missão de se recuperar recebendo o no Barradão.