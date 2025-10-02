Palmeiras acionará Flamengo na Justiça por bloqueio em repasses

Presidente Leila Pereira diz que clube paulista 'não fará concessões' e chama atitude de Bap, presidente rubro-negro, de 'individualista e predatória'

A briga de bastidor entre Flamengo e Libra segue ganhando novos capítulos. Nesta quinta-feira, 2, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, afirmou que acionará judicialmente o Rubro-Negro por conta do bloqueio do repasse de uma das parcelas dos direitos de TV do Brasileirão, que impediu que os demais 15 clubes que fazem parte do grupo recebessem.

“Se a atual gestão do Flamengo acha que, por meio desta ação na Justiça do Rio, conseguirá mudar o acordo assinado pelo presidente (Rodolfo) Landim, pode tirar o cavalinho da chuva. O Palmeiras não fará qualquer concessão nem reabrirá um assunto que já foi discutido exaustivamente e está encerrado”, disse a dirigente ao site ge.

“Nós vamos, sim, buscar na Justiça uma indenização pelo prejuízo que a conduta individualista e predatória do Flamengo está causando ao Palmeiras e aos demais clubes da Libra. Os nossos advogados já estão estudando o caso. Não aceitamos a pressão que o Flamengo está fazendo”, completou.

No início da semana, em entrevista à TV Record, a dirigente já havia criticado a postura flamenguista sugerindo a criação de uma liga excluindo o clube carioca: “eu acho que o Flamengo tem que jogar sozinho, nenhum clube é maior que o futebol brasileiro”.

A equipe rubro-negra discorda da distribuição por audiência entre as equipes do bloco econômico. Assim, entrou com ação na Justiça do Rio de Janeiro bloqueando o repasse financeiro aos demais e causando uma onda de críticas. O desconforto já resultou no enfraquecimento do bloco, uma vez que o Vitória anunciou que trocará a Libra pela “concorrente” LFU.

A negociação entre Flamengo e demais times da Libra pela distribuição por audiência já ultrapassa os oito meses, ainda sem acordo. O bloco econômico entende que a gestão anterior do time rubro-negro concordou distribuir a audiência de um jogo em 50% entre os dois times envolvidos.

No entanto, o atual presidente Luiz Eduardo Baptista (Bap) discorda, dizendo que não há documentos e alegando um certo isolamento nas discussões sobre o tema, ainda mais que a decisão precisaria ser unânime entre os times.

A briga entre Flamengo e Libra

O principal ponto de atrito entre Flamengo e Libra reside na distribuição dos valores do contrato de transmissão com a TV Globo, com vigor de 2025 a 2029. O acordo prevê uma divisão baseada em três pilares: 40% de forma igualitária, 30% por performance na tabela de classificação e 30% por audiência.

A atual gestão do Flamengo, porém, não concorda com a forma como a fatia de 30% referente à audiência está sendo rateada. Portanto, o clube ajuizou uma ação na Justiça do Rio de Janeiro, obtendo uma liminar que bloqueou o repasse de R$ 77 milhões para os clubes da Libra.

O Flamengo alega que o modelo atual não respeita seu poder de veto previsto no Estatuto da Liga e subestima sua representatividade em audiência. O cálculo rubro-negro é de perda de R$ 100 milhões por ano. O clube propõe que a divisão seja feita com base no número de assinantes de pay-per-view de cada time, critério no qual levam ampla vantagem.

As consequências e o efeito dominó

A liminar cria um efeito dominó no planejamento financeiro dos demais clubes da Libra. Imediatamente, o bloqueio desses recursos trava uma parcela vital para o fluxo de caixa de equipes que dependem dessa verba para o pagamento de contas, salários e manutenção das operações.

Em outras palavras, a atitude do Flamengo pode asfixiar financeiramente times que já lidam com dificuldades.

A Libra, por sua vez, emitiu uma nota de repúdio e prepara um contra-ataque jurídico para reverter a decisão, defendendo a legitimidade das decisões coletivas e do contrato vigente. A entidade acusa a diretoria rubro-negra de “danificar a harmonia” e de “insistir em não respeitar compromissos firmados”.

O posicionamento de outros clubes

A reação dos outros membros da Libra foi rápida e dura. Palmeiras, São Paulo, Atlético-MG e Santos lançaram notas oficiais criticando veementemente a postura do Flamengo.

“A estratégia do clube carioca se revela predatória e torpe, pois busca asfixiar financeiramente as demais instituições que constituem o bloco”, diz a nota do Palmeiras.

Quais são os clubes que integram a Libra?

Atlético-MG

Bahia

Flamengo

Grêmio

Palmeiras

Red Bull Bragantino

Santos

São Paulo

Vitória

Ferroviária

Paysandu

Remo

Volta Redonda