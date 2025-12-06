A última rodada do Campeonato Brasileiro de 2025 reserva um confronto de alto nível e repleto de simbolismo no interior paulista.

Neste sábado, 6, às 18h30 (de Brasília), o Mirassol recebe o Flamengo no Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião. O duelo coloca frente a frente o surpreendente quarto colocado contra o líder isolado e já campeão da competição.

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

Contexto da partida

Embora o jogo tenha um caráter protocolar em termos de tabela, ele celebra momentos distintos e vitoriosos de ambas as agremiações. O Flamengo, que garantiu o título com antecedência sob o comando de Filipe Luís, volta suas atenções para a Copa Intercontinental no Catar. Por conta da logística, o elenco principal viaja para o torneio internacional, e o Rubro-Negro será representado em campo por sua equipe sub-20, comandada pelo técnico Bruno Pivetti.

Do outro lado, o Mirassol vive o apogeu de sua história. Estreante na elite, o time dirigido por Rafael Guanaes não apenas assegurou a permanência, como conquistou uma vaga direta para a fase de grupos da Copa Libertadores de 2026. Além disso, o Leão defende uma marca impressionante: ao lado do próprio Flamengo, é o único mandante invicto no campeonato e busca fechar o ano com chave de ouro diante de sua torcida.

Mirassol quer coroar ano histórico

A campanha do Mirassol em 2025 é digna de aplausos. Consolidado no G4 com 66 pontos, o time soma 18 vitórias, 12 empates e apenas 7 derrotas. A consistência, especialmente jogando em seus domínios, foi o diferencial para colocar a equipe entre os gigantes do continente.

Vindo de uma sequência positiva nos últimos cinco jogos — três vitórias, um empate e apenas uma derrota —, o Leão entra em campo motivado. A expectativa é de casa cheia no Maião para celebrar o desempenho de um elenco que desafiou as probabilidades.

Flamengo aposta na base campeã

O Flamengo chega à última rodada com uma campanha avassaladora de 78 pontos (23 vitórias, 9 empates e 5 derrotas). Mesmo com o título assegurado, o clube mantém a seriedade e utilizará o jogo para dar rodagem às joias da base.

A equipe que vai a campo deve ser a base que conquistou a Libertadores Sub-20, mantendo a filosofia ofensiva e de controle de posse de bola. É uma oportunidade de ouro para jovens talentos mostrarem serviço pensando na integração ao elenco profissional em 2026.