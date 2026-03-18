O ex-CEO do Fortaleza e atual executivo do Corinthians, Marcelo Paz, contestou publicamente a cobrança de uma multa rescisória de R$ 1 milhão do clube cearense, algo falado pelo atual presidente do time. De acordo com informações publicadas pelo Ge, Paz revelou que o Fortaleza possui uma dívida de aproximadamente R$ 760 mil com ele, referente a salários e premiações atrasadas, além de destacar que ainda é avalista de um empréstimo de R$ 9 milhões da SAF.

Entenda os valores em disputa entre Marcelo Paz e o Fortaleza

A controvérsia financeira surgiu após a atual gestão do Fortaleza cobrar uma multa pela saída do executivo em dezembro de 2025. Em sua defesa, Paz argumenta que o clube não quitou três meses de vencimentos e bônus antes de sua transferência para o Corinthians, o que invalidaria a penalidade por falta de aviso prévio.

Os pontos centrais do embate financeiro incluem:

Dívida trabalhista: R$ 760 mil em salários e prêmios devidos a Paz.

Multa rescisória: R$ 1 milhão cobrado pelo Fortaleza pela saída do dirigente.

Garantia bancária: R$ 9 milhões em empréstimos da SAF garantidos pelo patrimônio pessoal de Paz.

O impacto do aval de R$ 9 milhões nas finanças do executivo

Além das pendências salariais, Marcelo Paz expôs que seu patrimônio pessoal continua vinculado às operações de crédito do clube. Ele atuou como avalista em um empréstimo de R$ 9 milhões para garantir o fluxo de caixa da SAF durante sua gestão, colocando bens privados como garantia para a dívida da instituição.

A defesa do executivo sustenta que a cobrança da multa é improcedente devido à inadimplência prévia do clube. Paz foi presidente e CEO do Fortaleza entre 2018 e 2023 e foi a principal peça na transformação do Leão.