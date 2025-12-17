O XV de Piracicaba deu um passo decisivo em sua reestruturação administrativa ao confirmar a entrada de novos investidores na SAF (Sociedade Anônima do Futebol). Em comunicado oficial, o clube informou que o Conselho Deliberativo aprovou, na noite da última terça-feira, 16, a cessão de 90% das ações da SAF para os grupos CFAW Brasil e Dry Telecom, com a participação do ex-atacante da seleção brasileira, Luís Fabiano.

De acordo com o XV, o ex-jogador, revelado pela Ponte Preta e ídolo histórico do São Paulo, figura entre os acionistas do novo projeto. As negociações entre o clube e os grupos investidores tiveram início em julho e avançaram nas últimas semanas até a aprovação formal.