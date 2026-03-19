Em assembleia presencial realizada na sede do Flamengo, na última quarta-feira, 19, na Gávea, os 15 clubes integrantes da Libra e a diretoria rubro-negra sinalizaram uma reaproximação diplomática estratégica para destravar as negociações do bloco.

Quais foram os avanços na reunião entre Libra e Flamengo?

O encontro marcou o fim de um período de distanciamento motivado por disputas judiciais iniciadas no ano passado. O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista (Bap), atuou como anfitrião, mostrando o interesse do clube em alinhar os critérios comerciais para a formação de uma liga nacional unificada em conjunto com os outros clubes da Libra.

Divisão de receitas e direitos de transmissão

O foco central da discussão foram os critérios de divisão das receitas de transmissão, especificamente os índices de audiência, ponto que gerava atrito entre as partes. A reunião buscou solucionar divergências que mantinham valores retidos judicialmente:

O montante inicialmente bloqueado na Justiça era de R$ 77 milhões ;

; Atualmente, o valor pendente de liberação é de aproximadamente R$ 1,6 milhão.

A pacificação desses valores é considerada fundamental para que a Libra atue de forma coesa nas negociações com os demais blocos do futebol brasileiro. O clima entre os dirigentes foi reportado como de cooperação mútua.

Próximas etapas para a liga nacional

A sessão foi suspensa no final do dia devido à logística dos dirigentes. Muitos presidentes e executivos tinham viagem marcada para Assunção, no Paraguai, onde ocorre o sorteio das competições da Conmebol nesta quinta-feira, 19 de março de 2026.

Uma nova data será agendada para retomar as discussões. A expectativa é que este movimento consolide a unificação definitiva dos blocos comerciais, buscando uma gestão centralizada e mais rentável do Campeonato Brasileiro.